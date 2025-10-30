Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 30 октября 2025Экономика

Подмосковный застройщик поселил в квартиры рабочих и задержал выдачу ключей на полгода

Shot: В подмосковном ЖК от MR Group живут рабочие, а дольщики ждут ключи полгода
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В подмосковном жилом комплексе (ЖК) от застройщика MR Group поселились рабочие, а дольщики ждут выдачи ключей почти полгода. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о ЖК «ЭКО Видное 2.0». Сроки выдачи ключей в нем переносили уже несколько раз. По словам дольщиков, они должны были получить доступ в квартиры еще 30 июня. При этом на их жилплощади проживают рабочие — в помещениях они спят, сушат вещи, пользуются туалетом и получают почту. Законных владельцев подрядчики выгоняют, когда те приходят проверить готовность жилья. Застройщик не дает официальных уведомлений о причинах задержки выдачи ключей.

Собственники квартир также пожаловались, что лифты в доме не работают, а подъезды завалены стройматериалами и мусором — это нарушает нормы противопожарной безопасности. Активисты проекта «ЖКХантер» побывали в ЖК и зафиксировали все нарушения. Однако, несмотря на обещания исправить ситуацию и передать ключи в ближайшее время, проблемы остались нерешенными. В результате дольщики объединились и отправили обращения в жилищную инспекцию Московской области, управляющую компанию и самому застройщику с требованием объяснить причины затягивания сроков и нарушения прав покупателей жилья.

Ранее стало известно, что элитному ЖК «Алые паруса» от застройщика «Донстрой» в Москве потребовался капремонт. Необходимость в проведении работ в ходе проверки установила управляющая компания. Поводом для инспекции стали многочисленные жалобы жильцов на протечки, трещины, сколы плитки, вздутие и осыпание штукатурки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

    Армия России взяла еще один населенный пункт в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости