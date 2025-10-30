Подмосковный застройщик поселил в квартиры рабочих и задержал выдачу ключей на полгода

Shot: В подмосковном ЖК от MR Group живут рабочие, а дольщики ждут ключи полгода

В подмосковном жилом комплексе (ЖК) от застройщика MR Group поселились рабочие, а дольщики ждут выдачи ключей почти полгода. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о ЖК «ЭКО Видное 2.0». Сроки выдачи ключей в нем переносили уже несколько раз. По словам дольщиков, они должны были получить доступ в квартиры еще 30 июня. При этом на их жилплощади проживают рабочие — в помещениях они спят, сушат вещи, пользуются туалетом и получают почту. Законных владельцев подрядчики выгоняют, когда те приходят проверить готовность жилья. Застройщик не дает официальных уведомлений о причинах задержки выдачи ключей.

Собственники квартир также пожаловались, что лифты в доме не работают, а подъезды завалены стройматериалами и мусором — это нарушает нормы противопожарной безопасности. Активисты проекта «ЖКХантер» побывали в ЖК и зафиксировали все нарушения. Однако, несмотря на обещания исправить ситуацию и передать ключи в ближайшее время, проблемы остались нерешенными. В результате дольщики объединились и отправили обращения в жилищную инспекцию Московской области, управляющую компанию и самому застройщику с требованием объяснить причины затягивания сроков и нарушения прав покупателей жилья.

Ранее стало известно, что элитному ЖК «Алые паруса» от застройщика «Донстрой» в Москве потребовался капремонт. Необходимость в проведении работ в ходе проверки установила управляющая компания. Поводом для инспекции стали многочисленные жалобы жильцов на протечки, трещины, сколы плитки, вздутие и осыпание штукатурки.