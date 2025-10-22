Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 22 октября 2025Экономика

Элитному ЖК застройщика «Донстрой» потребовался капремонт

В ЖК «Алые паруса» оказались повреждены несущие конструкции и утеплитель
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Престижный жилой комплекс (ЖК) «Алые паруса» в Москве нуждается в капитальном ремонте. О состоянии конструкций пишет Telegram-канал «Инсайдер.Главный по домам».

Необходимость в проведении ремонтных работ в ходе проверки установила управляющая компания. Поводом для инспекции стали многочисленные жалобы жильцов на протечки, трещины, сколы плитки, вздутие и осыпание штукатурки. Косметического ремонта оказалось недостаточно: согласно отчету специалистов, в зданиях повреждены несущие элементы облицовки, утеплитель, требуется полностью обновить фасад и инженерные узлы. Объемы и сроки ремонтных работ пока уточняются. Неизвестен и плательщик — застройщик, УК или квартировладельцы.

Комплекс «Алые паруса» построен девелопером «Донстрой» и располагается на северо-западе Москвы. Объекты здесь считаются
элитными: стоимость квартир в ЖК варьируется от 20 миллионов до 77 миллионов рублей.

Ранее компания «Донстрой» перенесла сроки сдачи в эксплуатацию другого своего проекта, ЖК «Остров». Сроки сдвинули почти на полтора года — теперь комплекс обещают сдать к концу марта 2026-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял участие в тренировке стратегических ядерных сил

    В России поддержали озвученный в Финляндии призыв по вопросу Украины

    Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

    Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

    Сикорского предупредили о риске из-за угрозы посадить самолет Путина

    В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

    Слова Трампа о скором завершении еще одного конфликта объяснили

    Украина бросила против российских войск силы спецопераций ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости