Элитному ЖК застройщика «Донстрой» потребовался капремонт

В ЖК «Алые паруса» оказались повреждены несущие конструкции и утеплитель

Престижный жилой комплекс (ЖК) «Алые паруса» в Москве нуждается в капитальном ремонте. О состоянии конструкций пишет Telegram-канал «Инсайдер.Главный по домам».

Необходимость в проведении ремонтных работ в ходе проверки установила управляющая компания. Поводом для инспекции стали многочисленные жалобы жильцов на протечки, трещины, сколы плитки, вздутие и осыпание штукатурки. Косметического ремонта оказалось недостаточно: согласно отчету специалистов, в зданиях повреждены несущие элементы облицовки, утеплитель, требуется полностью обновить фасад и инженерные узлы. Объемы и сроки ремонтных работ пока уточняются. Неизвестен и плательщик — застройщик, УК или квартировладельцы.

Комплекс «Алые паруса» построен девелопером «Донстрой» и располагается на северо-западе Москвы. Объекты здесь считаются

элитными: стоимость квартир в ЖК варьируется от 20 миллионов до 77 миллионов рублей.

Ранее компания «Донстрой» перенесла сроки сдачи в эксплуатацию другого своего проекта, ЖК «Остров». Сроки сдвинули почти на полтора года — теперь комплекс обещают сдать к концу марта 2026-го.