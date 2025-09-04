«Донстрой» вновь перенес сроки сдачи ЖК «Остров» почти на полтора года

«Донстрой» вновь перенес сроки сдачи шестого квартала жилого комплекса (ЖК) «Остров» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер. Главный по домам» со ссылкой на письма девелопера клиентам.

Прежде компания должна была сдать проект в начале 2025 года, теперь его обещают завершить до конца марта 2026-го. Таким образом, срок увеличился почти на полтора года. В письме дольщиков проинформировали, что на согласие с новыми условиями договора им отводится пять дней.

ЖК «Остров» находится на западе столицы и является одним из самых крупных проектов «Донстроя». По данным ЦИАН и девелопера, стоимость однокомнатных квартир в комплексе стартует от 25 миллионов рублей, двухкомнатных — от 37 миллионов рублей, а трехкомнатных — от 51 миллиона рублей.

Ранее «Донстрой» получил разрешение на строительство 36-го корпуса в новом квартале «Гордость» в проекте «Символ» в Лефортове. Общая площадь объекта составит 80 тысяч квадратных метров.