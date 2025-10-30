Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 30 октября 2025Россия

Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге

RT: Исчезновение семьи Усольцевых связали с отчетом по расходованию госгрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда»»

Пропажу Усольцевых в тайге в Красноярском крае связали с отчетом по расходованию государственных грантов. Новая версия исчезновения семьи появилась в материале RT.

По данным издания, глава семейства Сергей Усольцев владел фирмой по производству краски. 14 октября мужчина якобы должен был отчитаться по расходованию государственных грантов, но внезапно пропал.

Как сообщил источник канала, на счетах бизнесмена и его компании при этом остались крупные суммы денег.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и исчезли.

Ранее следователи назвали основную версию исчезновения Усольцевых — несчастный случай. По информации правоохранителей, в лесу не было найдено никаких вещей, в доме семьи не обнаружили подозрительных предметов или записей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости