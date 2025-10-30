Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге

RT: Исчезновение семьи Усольцевых связали с отчетом по расходованию госгрантов

Пропажу Усольцевых в тайге в Красноярском крае связали с отчетом по расходованию государственных грантов. Новая версия исчезновения семьи появилась в материале RT.

По данным издания, глава семейства Сергей Усольцев владел фирмой по производству краски. 14 октября мужчина якобы должен был отчитаться по расходованию государственных грантов, но внезапно пропал.

Как сообщил источник канала, на счетах бизнесмена и его компании при этом остались крупные суммы денег.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и исчезли.

Ранее следователи назвали основную версию исчезновения Усольцевых — несчастный случай. По информации правоохранителей, в лесу не было найдено никаких вещей, в доме семьи не обнаружили подозрительных предметов или записей.