Появились подробности о найденной без головы женщине в российском городе

В Свердловской области следователи возбудили дело после обнаружения тела женщины

В Свердловской области следователи возбудили дело после обнаружения женщины без головы в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.

Дело возбудили по статье 105 УК РФ («Убийство»). Правоохранители установили криминальный характер произошедшего. Сейчас они устанавливают личность женщины и причастных к преступлению.

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых уточнил, что женщину нашел вышедший на утреннюю пробежку екатеринбуржец. Женщина была полностью голой и находилась недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо, уточнил Горелых.

Женщина стала вторым человеком без головы, которого нашли в Свердловской области за последнюю неделю.