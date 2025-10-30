Россия
11:42, 30 октября 2025Россия

Раскрыта возможность передачи человеку обнаруженного у летучих мышей нового коронавируса

Роспотребнадзор: Доказательств угрозы нового коронавируса для людей нет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Cindy Liu / Reuters

Доказательств того, что обнаруженный у летучих мышей в Бразилии новый коронавирус представляет угрозу для людей, на данный момент нет. Возможность передачи заболевания человеку раскрыли «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

Как объяснили в надзорном ведомстве, выявленный BRZ batCoV относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV). Сейчас его детально изучают специалисты.

Предварительно, в составе вируса выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных — особенность, которая облегчает проникновение вирусов в клетки хозяина.

До этого подобная генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента. «Это позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки», — пояснили в ведомстве.

«В настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», — обозначили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что ученые разработали экспериментальный mRNA-препарат, способный защищать организм сразу от нескольких вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2 и вирус гриппа.

