02:00, 29 августа 2025

Создан универсальный препарат против вирусных инфекций

Science: Десять генов ISG15 защищают организм сразу от нескольких вирусов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Ученые разработали экспериментальный mRNA-препарат, способный защищать организм сразу от нескольких вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2 и вирус гриппа. Разработка описана в журнале Science.

В основе подхода — наблюдение за людьми с редким дефицитом белка ISG15. У таких пациентов сохраняется легкая, но постоянная активация противовирусных генов, благодаря чему их клетки лучше контролируют инфекции. Вдохновившись этим феноменом, исследователи выделили десять ключевых генов ISG, которые обеспечивают аналогичную «универсальную защиту».

Для проверки они использовали mRNA-технологию: набор генов был упакован в липидные наночастицы и введен животным. Эксперименты показали, что такая терапия значительно повышает устойчивость клеток к вирусам Зика, везикулярного стоматита, гриппа и SARS-CoV-2. У мышей наблюдалось уменьшение выраженности заболевания, а у хомяков препарат даже предотвратил летальный исход при заражении коронавирусом.

Авторы отмечают, что максимальная эффективность проявляется при коллективном введении всех десяти генов, тогда как по отдельности они не работают. Несмотря на ограничения в доставке mRNA-препарата, исследование открывает путь к созданию универсальных противовирусных средств, которые можно использовать для профилактики широкого спектра инфекций.

Ранее ученые выяснили, что распространенный вирус папилломы человека (бета-HPV) может напрямую вызывать рак кожи, встраиваясь в ДНК клеток и поддерживая рост опухоли.

