15:53, 8 августа 2025

Обычный вирус оказался скрытым возбудителем рака

NEJM: вирус папилломы способен встраиваться в ДНК клеток и вызывать рак кожи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Ученые установили, что распространенный тип вируса папилломы человека — бета-HPV — способен не просто усиливать повреждения кожи от ультрафиолета, как считалось раньше, но и напрямую вызывать рак, встраиваясь в ДНК клеток. Исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, стало первым доказательством того, что этот вирус может поддерживать рост опухоли.

Вывод был сделан после анализа случая 34-летней женщины с агрессивной плоскоклеточной карциномой кожи на лбу. Опухоль возвращалась даже после операций и иммунотерапии. Генетический анализ показал, что бета-HPV встроился в ДНК раковых клеток и производил белки, помогающие им выживать. Причиной уязвимости оказалась врожденная иммунная недостаточность: T-клетки пациентки не могли уничтожить вирус.

После пересадки костного мозга, которая восстановила работу иммунитета, рак и другие заболевания, вызванные HPV, полностью исчезли и не возвращались на протяжении трех лет.

Авторы исследования подчеркивают, что в редких случаях безобидные для большинства людей вирусы могут стать прямыми виновниками рака у пациентов с ослабленной иммунной системой.

Ранее ученые разработали персонализированную РНК-вакцину, которая показала высокую эффективность в предотвращении рецидивов меланомы. Препарат обучал иммунную систему распознавать уникальные для конкретного пациента мутации опухоли и атаковать раковые клетки.

