Создана вакцина от рака на основе стволовых клеток

Theranostics: Вакцина iPSC показала эффективность в лечении колоректального рака

Тайваньские исследователи разработали экспериментальную вакцину на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), которая показала эффективность в профилактике и лечении колоректального рака у мышей. Работа опубликована в научном журнале Theranostics.

Команда под руководством профессора Цзу-Тан Вэя из Медицинского колледжа Национального тайваньского университета применила лизаты iPSC в сочетании с иммуностимулирующим агентом CpG. Эта комбинация активировала иммунный ответ у животных и существенно замедлила рост опухолей. Более того, вакцина сработала и как профилактическое средство: мыши, которым ее вводили до развития опухоли, демонстрировали устойчивость к последующему инфицированию раковыми клетками.

Используя масс-спектрометрию и компьютерные симуляции, ученые выделили два ключевых белка HNRNPU и NCL, одинаково активных в iPSC и раковых клетках, но почти не встречающихся в здоровых тканях. Эти белки стали мишенями для иммунной системы: дендритные клетки «представляли» их Т-клеткам, запуская мощный противоопухолевый ответ.

Преимущество такой вакцины в том, что она не требует точного знания индивидуальных мутаций раковой опухоли. Благодаря сходству экспрессии белков между iPSC и опухолевыми клетками иммунитет можно «обучить» заранее — до появления болезни.

Метод использует потенциал iPSC, которые ранее применялись в регенеративной медицине, но теперь проявляют себя как возможная основа для универсальных онковакцин. В отличие от традиционных подходов к иммунотерапии, эта стратегия охватывает более широкий спектр опухолей и потенциально может применяться у разных пациентов.

Ранее ученые раскрыли, что популярный подсластитель — сукралоза — может мешать лечению рака. У пациентов, регулярно употреблявших сукралозу, снижалась эффективность иммунотерапии.