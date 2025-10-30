Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:19, 30 октября 2025Экономика

Россия догнала Британию по числу миллиардеров

Altrata: Россия догнала Британию по количеству долларовых миллиардеров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

В 2024 году Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров и вышла на четвертое место в мировом рейтинге. Об этом сообщается в отчете Billionaire Census 2025 компании Altrata.

Количество миллиардеров в России выросло до 128 человек (на 8,5 процента), их состояние достигло отметки в 457 миллиардов долларов. В Британии этот показатель также увеличился до 128 человек (на 4,9 процента), но их общее состояние меньше на 134 миллиарда.

Лидерами рейтинга стали США, Китай и Германия — в этих странах долларовых миллиардеров насчитывается 1135, 321 и 184 человека соответственно. В Индии и Бразилии их число сократилось на 3,1 и 3,6 процента, а количество миллиардеров во всей Европе впервые превысило 1000 человек.

Ранее резкий рост стоимости акций корпорации Oracle на фоне позитивной отчетности позволил ее основателю Ларри Эллисону возглавить рейтинг миллиардеров. Бизнесмен опередил гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска, который почти год удерживал за собой статус богатейшего человека мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Журналист раскрыл главный фейк о России в США

    Разработан способ восстановления сердца после инфаркта

    Главком ВСУ отправился на фронт

    Отец Илона Маска оценил городское планирование Москвы

    Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия

    Россия догнала Британию по числу миллиардеров

    Ведущий Первого канала отказался считать статус иностранного агента приговором

    Россиян предупредили о рисках при оплате картой

    В России назвали количество распространенных в сети фейков об СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости