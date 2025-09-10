Илон Маск утратил статус богатейшего человека мира

Bloomberg: Глава Oracle Эллисон опередил Маска и возглавил рейтинг миллиардеров

Резкий рост стоимости акций корпорации Oracle на фоне позитивной отчетности позволило ее основателю Ларри Эллисону возглавить рейтинг миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Бизнесмен опередил гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска, который почти год удерживал за собой статус богатейшего человека мира. На торгах в среду, 10 сентября, состояние Эллисона достигло 393 миллиардов долларов, в то время как у Маска — 385 миллиардов.

Отчет Oracle за первый квартал 2025 финансового года показал, что выручка компании от облачных технологий увеличилась на 28 процентов, до 7,2 миллиарда долларов, прибыль от облачной инфраструктуры — на 55 процентов, до 3,3 миллиарда. Обе цифры оказались значительно лучше, чем ожидало большинство аналитиков.

Акции компании за сутки выросли более чем на 40 процентов, а с начала года — более чем в два раза. процентов. Акции Tesla, напротив, потеряли в цене, что ударило по состоянию Маска.

Ларри Эллисону исполнился 81 год. Он основал Oracle вместе с партнерами в 1977 году. В сентябре 2014-го предприниматель покинул пост генерального директора Oracle после 37 лет руководства компанией и стал председателем совета директоров и техническим директором.

Ранее совет директоров Tesla попросил акционеров компании одобрить новый компенсационный пакет для Илона Маска, предусматривающий вознаграждение в размере триллион долларов за десять лет. При этом условием получения максимальных выплат станет достижения компанией капитализации в 8,5 триллиона долларов к 2035 году.