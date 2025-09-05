Бизнесмену предложили премию в триллион долларов

Bloomberg: Tesla предложила Маску премию почти в триллион долларов

Компания Tesla хочет заключить со своим генеральным директором Илоном Маском соглашение, которое предполагает, что бизнесмен получит компенсационную премию почти в триллион долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о беспрецедентной в истории корпоративной Америки сумме. Чтобы получить эти деньги, Маск должен достигнуть ряда амбициозных целей. В частности, речь идет о расширении нового бизнеса Tesla по производству роботакси и росте рыночной стоимости компании с нынешнего уровня примерно в 1 триллион долларов как минимум до 8,5 триллиона долларов. План рассчитан на десять лет.

Эти стимулирующие меры направлены на то, чтобы Маск сосредоточился на Tesla, пока компания стремится к росту на новых рынках, включая робототехнику и искусственный интеллект. Таким образом, совет директоров Tesla продолжает поддерживать Маска, несмотря на его противоречивые приоритеты. В частности, он все больше внимания уделяет политике. Маск был крупнейшим финансовым спонсором президента США Дональда Трампа и приложил немалые усилия по реформированию федерального правительства. Для Tesla это обернулось негативной реакцией потребителей и крайне нестабильной первой половиной года. Компания заявила о двух худших кварталах за последние годы и снижении объемов поставок автомобилей по всему миру на 13 процентов.

По информации Reuters, продажи автомобилей Tesla в Европе в 2025 году падали восемь месяцев подряд из-за усилившейся конкуренции со стороны китайских и местных автопроизводителей.