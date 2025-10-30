Слова Трампа о начале ядерных испытаний в США объяснили

Политолог Дудаков: Американская ядерная триада не в лучшей форме

Заявления президента США Дональда Трампа об испытании ядерного оружия — блеф, который нужен для усиления переговорной позиции США и давления на Россию и Китай, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Администрация Трампа пытается оказать давление не только на Россию, но и на Китай в первую очередь. Именно поэтому это заявление было сказано буквально за несколько часов до начала большого саммита с [председателем КНР] Си Цзиньпином. Поэтому Трамп неоднократно в своих заявления говорил о том, что его беспокоит то, как сейчас Россия и Китай одновременно конкурируют в ядерной сфере с США. Американцы действительно по многим показателям являются отстающими», — сказал Дудаков.

Американская ядерная триада сейчас находится не в лучшей форме, отметил политолог. Для ее модернизации нужны сотни миллиардов долларов, но Конгресс эти ассигнования не выделяет из-за бюджетного кризиса, добавил Дудаков.

Трамп отлично понимает, что это ослабляет его переговорную позицию. Поэтому пытается за счет таких заявлений громких о ядерных испытаниях, за счет такого блефа усилить переговорную позицию США Малек Дудаков политолог

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, они будут проводиться на равных с другими странами, у которых есть соответствующие программы. «Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях», — говорил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США могут отстать на годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна. По его данным, в связи с приостановкой работы американского правительства большинство сотрудников Национального управления по ядерной безопасности были отправлены в неоплачиваемый отпуск.