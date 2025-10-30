Слова Трампа о начале ядерных испытаний в США объяснили

Заявления президента США Дональда Трампа об испытании ядерного оружия — блеф, который нужен для усиления переговорной позиции США и давления на Россию и Китай, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Администрация Трампа пытается оказать давление не только на Россию, но и на Китай в первую очередь. Именно поэтому это заявление было сказано буквально за несколько часов до начала большого саммита с [председателем КНР] Си Цзиньпином. Поэтому Трамп неоднократно в своих заявления говорил о том, что его беспокоит то, как сейчас Россия и Китай одновременно конкурируют в ядерной сфере с США. Американцы действительно по многим показателям являются отстающими», — сказал Дудаков.
Американская ядерная триада сейчас находится не в лучшей форме, отметил политолог. Для ее модернизации нужны сотни миллиардов долларов, но Конгресс эти ассигнования не выделяет из-за бюджетного кризиса, добавил Дудаков.
Трамп отлично понимает, что это ослабляет его переговорную позицию. Поэтому пытается за счет таких заявлений громких о ядерных испытаниях, за счет такого блефа усилить переговорную позицию США
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, они будут проводиться на равных с другими странами, у которых есть соответствующие программы. «Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях», — говорил он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США могут отстать на годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна. По его данным, в связи с приостановкой работы американского правительства большинство сотрудников Национального управления по ядерной безопасности были отправлены в неоплачиваемый отпуск.