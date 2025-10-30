В российской отрасли заметили критический дефицит сотрудников

«Известия»: Предприятиям пищевой промышленности в РФ не хватает 30 % сотрудников

Предприятия российской пищевой промышленности сталкиваются с критическим дефицитом кадров, им не хватает примерно 30 процентов сотрудников от необходимого количества — 2,5 миллиона человек. Об этом со ссылкой на исследование компании «Старт качества» пишут «Известия».

Тяжелая ситуация складывается с механиками, технологами, инженерами и линейным персоналом, а нехватка неквалифицированных кадров (разнорабочие, грузчики, операторы линий, обвальщики) достигает 250 тысяч человек.

По словам гендиректора «Старта качества», преподавателя Российского биотехнологического университета Константина Деревскова, каждый год профильные вузы и техникумы выпускают от 25 тысяч до 35 тысяч специалистов, но этого категорически не хватает.

На одного выпускника претендуют уже как минимум пять работодателей, но 60 процентов тех, кто получил диплом, сразу уходят работать в другие отрасли. По словам Деревскова, закрыть вопрос можно только с помощью десятикратного роста выпуска вузов. Вместе с тем другие эксперты указывают, что молодежь не хочет идти в пищевую промышленность из-за низких зарплат, тяжелых условий работы и отсутствия перспектив.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа объяснила, что люди бегут с предприятий, потому что устают терпеть устаревшие заводские правила и жесткий график, не получая за эти неудобства достаточной компенсации. В прошлые годы отрасль держалась в основном на притоке дешевой рабочей силы из-за рубежа, но сейчас такой механизм перестает работать.

Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Ольга Жильцова также полагает, что пищевой отрасли нужно думать над повышением престижа рабочих профессий и увеличением зарплат, чтобы остановить стремительный отток кадров.

Ранее Минтруд предложил увеличить квоту для иностранных работников в 2026 году на 20 процентов, до 278,9 тысячи человек. Речь идет о сотрудниках из стран, с которыми у России действует визовый режим.