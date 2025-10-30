Сообщения о похищении Россией украинских детей оказались фейком

Информация о похищении Россией украинских детей оказалась недостоверной

Информация о назначении в ОБСЕ специального представителя из-за того, что якобы похищение Россией украинских детей стало серьезной проблемой, не соответствует действительности.

Украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем telegram-канале опубликовал пост о назначении в ОБСЕ специального представителя по вопросу украинских детей, якобы похищенных Россией.

Россия не похищала украинских детей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 3.0» заявила, что фейк о похищенных РФ украинских детях стал одним из основных у киевской пропаганды.

«Похищенных вообще не было. Были дети, которые стали жертвами западных авантюр по смене режима на Украине», — отметила Захарова. Представитель МИД также объяснила, что некоторые дети были разлучены со своими семьями из-за боевых действий, но для их воссоединения Россия ведет работу.

Захарова ранее сообщала, что в начале августа так называемая «международная коалиция по возвращению украинских детей» под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с требованием к Москве дать ответ по списку из украинских детей, который был передан российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле. При этом в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Москва передала Киеву данные, что 30 % информации из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.

В июне представитель МИД также заявляла, что киевский режим соврал о двадцати тысячах похищенных детей и за все годы боевых действий не смог предоставить никаких вещественных доказательств, подтвердивших бы эти цифры. Она отметила, что РФ вывозит детей в безопасные места и делает все для воссоединения с семьями.

«Украина не только не смогла, но даже не пыталась подтвердить эти цифры в двадцать тысяч детей документально: не предоставила конкретные факты, списки детей, данные родителей или законных представителей, которые их разыскивали. Почему за эти годы ничего этого киевским режимом сделано не было? Да потому что это все было вранье», — отметила Захарова.

Российская сторона делает все для воссоединения семей, которые были разлучены в результате боевых действий. В апреле 2025 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе СВО на Украине.

«За последние два года мы участвовали в соединении 50 с лишним семей. И это все импульсы, которые даны президенту [России Владимиру Путину]. Он постоянно нацеливает на то, чтобы не расчеловечиться и чтобы гуманитарные коридоры работали», — заявила омбудсмен.

Информация о назначении в ОБСЕ специального представителя из-за того, что похищение РФ украинских детей стало серьезной проблемой, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».