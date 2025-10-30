Экономика
12:04, 30 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Способность Индии заместить российскую нефть американской оценили

Аналитик Юшков усомнился в возможности замещения российской нефти в Индии
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Отказ Индии от российской нефти в пользу поставок из Северной и Южной Америки на данный момент кажется маловероятным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Я с сомнением отношусь к такой перспективе. Да, могут идти разговоры о замещении российской нефти, но это скорее желание США. Даже технически это затруднительно: Штаты экспортируют сверхлегкую нефть, это по сути газовый конденсат. А сланцевой нефти нет, так что даже сорта тут не подходят», — заметил Юшков.

Кроме того, как объяснил аналитик, для того, чтобы направить свою нефть в Индию, США и другие поставщики должны будут снять необходимые объемы с других рынков, что создаст дисбаланс. Это, по словам эксперта, также может вынудить страны перейти на российскую нефть, ведь одномоментно нарастить добычу так, чтобы компенсировать выпадающие объемы, не получится ни у кого.

«Нам же в таком случае, наоборот, придется сократить добычу на какое-то время, ведь нам некуда будет пристроить нефть. И тогда на мировом рынке начнется дефицит, цены взлетят вверх. А это никому не нужно, в том числе, и США», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к ограничению поставок нефти из России крупнейший в Индии государственный нефтепереработчик Indian Oil начал поиски выпадающих баррелей в Северной и Южной Америке. Компания до пятницы, 31 октября, ожидает предложений от поставщиков из США, Канады, Бразилии и ряда других стран региона.

