Способность Украины восстановить объекты энергетики в Киеве оценили

Аналитик ФНЭБ Юшков: На восстановление объектов энергетики Киева уйдут годы

Скорость восстановления объектов энергетики в Киеве после российских обстрелов во многом зависит от того, сколько Украина собирается вложить в эту деятельность средств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик сообщил, что восстановление объектов энергетики в Киеве займет около 10 лет. По его словам, Украина пока не смогла ликвидировать последствия российских ударов 2022 года.

Аналитик отметил, что в Киеве в основном пострадали объекты тепловой энергетики, и там, где повреждения серьезные, отстраивать их нужно заново. Он напомнил, что оборудование для подобных объектов изготавливается индивидуально, а не лежит на складе в готовом виде.

«На складе может быть оборудование каких-нибудь небольших маломощных станций или еще что-то подобное. Но все, что крупное, делается на заказ. Поэтому нужно сначала оценить, сколько нужно будет электроэнергии в долгосрочной перспективе, и тогда решать, какие объекты нужно восстанавливать, а какие нет», — объяснил Юшков.

Эксперт добавил, что такое оборудование изготавливается долго, поэтому на восстановление уйдет если не 10 лет то, по крайней мере, годы. Многое зависит, по его словам, от средств, которые Украина готова вложить на восстановление своих объектов.

Вооруженные силы России в ночь на 30 октября нанесли массированный удар по территории Украины, выпустив более 650 дронов. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, повреждена энергетическая инфраструктура.