США заявили об уничтожении еще одного судна в Тихом океане

Хегсет: США нанесли удар по еще одному суду наркокартелей в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли очередной удар по судну в восточной части Тихого океана по указанию американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

На борту судна находились четверо мужчин, они были ликвидированы. Как утверждает Хегсет, разведка США выяснила, что судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, следовало по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики. потерь среди американских военнослужащих нет, добавил он.

Ранее Хегсет сообщил, что США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане, ликвидировав 14 человек. Глава военного ведомства пообещал и впредь продолжать охоту на «наркотеррористов» для защиты Соединенных Штатов.