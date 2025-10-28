Мир
17:22, 28 октября 2025Мир

США уничтожили несколько судов в Тихом океане

Пентагон: США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане, ликвидировав 14 человек. Об этом сообщил в соцсети X глава Пентагона Пит Хегсет.

«Вчера по указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство войны нанесло три смертоносных кинетических удара по четырем судам, эксплуатируемым террористическими организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков в восточной части Тихого океана», — написал он.

По словам Хегсета, все удары были осуществлены в международных водах, потерь среди американских военнослужащих нет. Глава военного ведомства пообещал и впредь продолжать охоту против «наркотеррористов» для защиты Соединенных Штатов.

Ранее Трамп сообщил об уничтожении «большой подводной лодки с наркотиками», на борту которой находились четыре наркоторговца. Вскоре президент Колумбии Густаво Петро потребовал от американских властей ответа за уничтожение судна в территориальных водах страны.

