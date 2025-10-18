Трамп сообщил об уничтожении подводной лодки с наркотиками

Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об уничтожении большой подлодки с наркотиками на пути в сторону США. Как написал политик в социальной сети Truth Social, в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, находившихся на борту.

«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были убиты, а двое выживших вернутся в страны своего происхождения для задержания и судебного преследования.

14 октября Дональд Трамп в соцсетях сообщил, что США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы. По словам американского лидера, удар был нанесен в международных водах, а атаку не пережили шесть наркоторговцев, находившихся на судне.

В конце сентября глава белого дома сообщил, что США вновь нанесут удары по наркокартелям, связанным с Венесуэлой.