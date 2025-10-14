Мир
20:55, 14 октября 2025Мир

США ударили по судну с наркотиками

Трамп: США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.s. Naval Forces Central Command / Reuters

США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«В соответствии с моими постоянными полномочиями в качестве главнокомандующего, сегодня утром военный министр отдал приказ о нанесении смертельного кинетического удара по судну, принадлежащему к террористической организации, которая занимается торговлей наркотиками в зоне ответственности командования Вооруженных сил США, недалеко от побережья Венесуэлы», — написал он.

По словам американского лидера, удар был нанесен в международных водах, а атаку не пережили шесть наркоторговцев, находившихся на судне.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что нельзя исключать намерение США начать боевые действия на территории Венесуэлы. Он отметил, американской целью станет свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро путем выдвижения ему ультиматума.

