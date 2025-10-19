Мир
05:07, 19 октября 2025Мир

Президент Колумбии призвал Трампа к ответу после уничтожения военными США лодки

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Глава Колумбии Густаво Петро потребовал от Соединенных Штатов официальных разъяснений после того, как американские военные нанесли удар по лодке у побережья страны. Об этом он написал в соцсети X.

По словам президента страны, нападению подвергся колумбийский катер с поднятым мотором, это указывает на техническую неисправность. На борту находился опытный рыбак Алехандро Каранса, заверил Петро.

«США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лег в дрейф, и у него отказал двигатель», — объяснил политик.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях сообщил об уничтожении большой подлодки с наркотиками на пути в сторону США. Политик также добавил, что на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были убиты. При этом выживших вернутся в страны своего происхождения для задержания и судебного преследования.

Позже глава Белого дома в социальных сетях показал видео уничтожении «большой подводной лодки» с наркотиками, направлявшейся к Соединенным Штатам.

