Президент Колумбии призвал Трампа к ответу после уничтожения военными США лодки

Президент Колумбии Петро потребовал от США ответа после уничтожения лодки

Глава Колумбии Густаво Петро потребовал от Соединенных Штатов официальных разъяснений после того, как американские военные нанесли удар по лодке у побережья страны. Об этом он написал в соцсети X.

По словам президента страны, нападению подвергся колумбийский катер с поднятым мотором, это указывает на техническую неисправность. На борту находился опытный рыбак Алехандро Каранса, заверил Петро.

«США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лег в дрейф, и у него отказал двигатель», — объяснил политик.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях сообщил об уничтожении большой подлодки с наркотиками на пути в сторону США. Политик также добавил, что на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были убиты. При этом выживших вернутся в страны своего происхождения для задержания и судебного преследования.

Позже глава Белого дома в социальных сетях показал видео уничтожении «большой подводной лодки» с наркотиками, направлявшейся к Соединенным Штатам.