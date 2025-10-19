Мир
Трамп показал видео уничтожения подводной лодки наркокартеля

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social показал видео уничтожении «большой подводной лодки» с наркотиками, направлявшейся к Соединенным Штатам.

По словам главы Белого дома, на борту находились четверо человек. Двое выжили — они отправятся в Эквадор и Колумбию для судебного разбирательства.

14 октября США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы. По словам Трампа, удар был нанесен в международных водах, а атаку не пережили шесть наркоторговцев, находившихся на судне.

