Стало известно о предлагаемой мере пресечения бывшему мэру Одессы

Генпрокуратура Украины попросит домашний арест для экс-мэра Одессы Труханова
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Генеральная прокуратура Украины будет просить круглосуточный арест для лишенного гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

Отмечается, что для Труханова будут просить, помимо домашнего ареста, ношение электронного браслета. Заседание суда пройдет 31 октября.

Ранее Национальная полиция Украины назвала причины преследования Труханова. Лишенный гражданства республики бывший чиновник подозревается в служебной халатности при наводнении в Одессе в конце сентября, когда пострадали девять человек.

