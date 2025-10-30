Силовые структуры
15:01, 30 октября 2025Силовые структуры

Стало известно об обмане арестованных подростков в черном из российского города

В Самаре двум подросткам предъявили обвинение по делу о теракте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Самаре двум подросткам предъявили обвинение по делу о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, в октябре 2025 года рядом со станцией Стахановская двое несовершеннолетних совершили поджог трансформаторного шкафа. За это преступление они планировали получить вознаграждение в размере 20 тысяч рублей от заказчика, с которым познакомились в одном из мессенджеров. Но их обманули: денег за выполненное задание они не получили.

Сотрудники транспортной полиции ФСБ России оперативно задержали злоумышленников. Следователи проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. В отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ займется трудными подростками.

