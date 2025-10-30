Суд оштрафовал уехавшую из России писательницу

Людмилу Улицкую оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Писательницу Людмилу Улицкую (признана Минюстом России иностранным агентом) привлекли к административной ответственности в Савеловском районном суде. Об этом написала пресс-служба судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Сообщается, что автора многих бестселлеров и сценариев признали виновной в непредставлении или несвоевременном представлении иноагентом сведений либо представление информации в неполном объеме или в искаженном виде. Суд наказал Улицкую штрафом в размере 40 тысяч рублей.

В октябре писательницу уже привлекали к административной ответственности по той же статье. В первый раз штраф составил также 40 тысяч.

1 марта стало известно, что Минюст Российской Федерации внес в список иноагентов писательницу Людмилу Улицкую.