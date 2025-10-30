Трамп сделал заявление о дружбе США с одной страной

Трамп заявил, что дружба между США и Японией станет еще крепче

Дружественные отношения между США и Японией развиваются и станут еще крепче. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я уверен, как никогда, что дружба между США и Японией крепка — она процветает, она успешна, и скоро станет еще сильнее, чем когда-либо прежде!» — подчеркнул глава государства.

28 октября премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила Трампу, приехавшему с официальным визитом в Токио, клюшку для гольфа экс-премьера страны Синдзо Абэ.

Кроме того, Такаити после встречи с американским лидером приняла решение поддержать его кандидатуру в борьбе за Нобелевскую премию мира.