У брата Дорна нашли многотысячные долги за ЖКУ в России

Shot: Брат Дорна задолжал за ЖКУ в Уфе 74,3 тыс. рублей, его объявили в розыск

У двоюродного брата украинского певца Ивана Дорна, Ильи Дорна, нашли многотысячные долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России. Родственника артиста объявила в розыск ФССП, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, брат исполнителя больше года не оплачивает ЖКУ за однокомнатную квартиру в городе Бирске. Сейчас Илья Дорн должен коммунальщикам 74,3 тысячи рублей. Из-за этого судебные приставы объявили мужчину в розыск.

Сам родственник певца проживает в Уфе — там он открыл танцевальную студию, где обучает детей хип-хопу. Занятия стоят от 8500 рублей, уточняет Shot. При этом сам Илья Дорн живет 10 минутах ходьбы от работы.

Ранее суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Сумма задолженности не уточнялась, однако были риски, что имущество знаменитости арестуют, а саму ее не выпустят из страны, если задолженность не будет погашена.