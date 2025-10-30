Ушедший из России автогигант отзовет свыше миллиона машин

Toyota Motor объявил об отзыве более 1,28 миллиона машин из-за неполадок ПО

Руководство ушедшего из России японского концерна Toyota Motor объявило об отзыве свыше 1,28 миллиона своих машин по всему миру из-за неполадок установленного в их салоне программного обеспечения (ПО). Об этом решении сообщается на сайте Министерства транспорта азиатской страны.

Серьезный дефект, уточняется в заявлении, был обнаружен в ПО, управляющим панорамным обзором. Проблемы возникли при попытке движения задним ходом после запуска двигателя. Изображение пространства вокруг автомобиля может искажаться , временно останавливаться или исчезать. Подобные проблемы могут в итоге привести к столкновению с другими машинами при парковке. Трудности были вызваны недостаточной проработкой вышеуказанного ПО, резюмировали в министерстве.

Эти проблемы были обнаружены в 42 моделях концерна. Речь идет об автомобилях, произведенных с сентября 2021 года по начало осени 2025-го. В перечень попали в том числе Toyota Voxy, Toyota RAV4 и Toyota Prius, а также Lexus RX350, Lexus RX450, Lexus LS500 и другие. В список проблемных авто также попала Subaru Solterra, этот бренд входит в структуру Toyota. ДТП с участием этих машин к настоящему времени зафиксировано не было, констатировали в японском Минтрансе.

Ранее еще один покинувший российский авторынок гигант — немецкий концерн Mercedes-Benz — решил провести массовую отзывную кампанию. Причиной стали выявленные проблемы с подушками безопасности, на которые мог быть установлен модуль Takata. Угроза взрыва газогенератора и травмирования пассажиров была выявлена в моделях Viano и Vito, выпущенных с декабря 2002 года по февраль 2006-го. Под отзыв в итоге попали порядка 223 тысяч этих автомобилей.