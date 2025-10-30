В Британии выступили со срочным призывом к США о России

Меркурис: США должны срочно приступить к переговорам с Россией после слов Путина

США должны срочно приступить к переговорам с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) после слов российского лидера Владимира Путина об испытании подводного аппарата «Посейдон». С таким призывом выступил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса.

«Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ», — подчеркнул Меркурис.

По словам эксперта, Вашингтону следует тщательно обдумать вопрос контроля над ядерным оружием ради избегания приближающейся катастрофы.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться к диалогу с Россией, которая недавно провела испытания ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».