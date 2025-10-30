Зеленского призвали вернуться к диалогу с Россией после испытаний «Посейдона»

Политик Мема призвал Зеленского к диалогу после испытаний «Посейдона»

Президент Украины Владимир Зеленский должен вернуться к диалогу с Россией, которая недавно провела испытания ракеты «Буревестник» беспилотного подводного аппарата «Посейдон». С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Зеленский, похоже, не осознает, что он имеет дело с самой крупной сверхдержавой на планете, где недавно провели испытание гиперзвуковой ракеты "Буревестник" и другого вооружения, такого как "Посейдон"», — подчеркнул политик.

Мема призвал Зеленского поехать в Москву, «если это необходимо для заключения реального мирного соглашения».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» можно с полной уверенностью считать оружием Судного дня.