Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:24, 30 октября 2025Мир

В Финляндии отреагировали на новое оружие России

Малинен: «Буревестник» и «Посейдон» реальны, поэтому не стоит раздражать Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Странам Запада нужно отнестись крайне серьезно к появлению у России нового оружия — крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Он отреагировал на скептические высказывания относительно новых видов оружия, обладающих ядерной энергоустановкой.

«И "Буревестник", и "Посейдон" — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится хорошо», — сказал финский эксперт.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил пользователю, предложившему использовать Бельгию в качестве тестовой площадки для «Посейдона». «Тогда Бельгия исчезнет», — ответил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал срочно испытать ядерное оружие. Как это отразится на отношениях России и США?

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников за ночь

    Криминалистка профессионально избавилась от тела бывшего бойфренда

    Варламов сравнил происходящее в крупном американском городе с мобилизацией на Украине

    Соратник Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

    В Норвегии сделали прогноз по конфликту на Украине

    Встреча Си Цзиньпина и Трампа началась

    В России призвали скинуться деньгами на нарколога для Волочковой

    Юрист рассказал о пенсиях для неработающих россиян

    В Финляндии отреагировали на новое оружие России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости