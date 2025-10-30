В Финляндии отреагировали на новое оружие России

Малинен: «Буревестник» и «Посейдон» реальны, поэтому не стоит раздражать Россию

Странам Запада нужно отнестись крайне серьезно к появлению у России нового оружия — крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Он отреагировал на скептические высказывания относительно новых видов оружия, обладающих ядерной энергоустановкой.

«И "Буревестник", и "Посейдон" — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится хорошо», — сказал финский эксперт.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил пользователю, предложившему использовать Бельгию в качестве тестовой площадки для «Посейдона». «Тогда Бельгия исчезнет», — ответил политик.