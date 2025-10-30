В России назвали количество распространенных в сети фейков об СВО

ТАСС: С 2022 года в сети распространили около 40 млн копий фейков об СВО

Около 40 миллионов копий фейков о спецоперации (СВО) было распространено в сети с 2022 года. Такое количество в интервью ТАСС назвал гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

«Если брать именно копии, это порядка 40 миллионов. Если мы берем уникальные фейки, то это будет, я думаю, в пределах 80 тысяч — это очень много, потому что [это] отдельные псевдоинфоповоды», — сказал он.

По его словам, СВО стала «точкой притяжения» для фейковой информации. Пики дезинформации, по его словам, приходятся не только на крупные события, вроде начала СВО или объявления частичной мобилизации, но и на более локальные, связанные с отдельно взятыми городами или регионами.

Ранее в проукраинских Telegram-каналах со ссылкой на данные ГУР МО Украины распространилась информация о том, что Россия якобы проводит незаконные раскопки в Крыму и присваивает себе украинские культурные ценности.