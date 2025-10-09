В Сети распространили фейк о якобы незаконных раскопках России в Крыму

Украина распространила фейк о якобы незаконных раскопках России в Крыму

В проукраинских Telegram-каналах со ссылкой на данные ГУР МО Украины распространилась информация о том, что Россия проводит якобы незаконные раскопки в Крыму и присваивает себе украинские культурные ценности.

Там также отмечается, что россияне вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея «Каменная Могила» в музей «Херсонес Таврический» якобы под видом временной выставки «Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы» в 2023 году. Однако эта выставка была проведена официально в рамках акции «Ночь музеев». Об этом сообщал ТАСС.

В действительности российские археологи проводят раскопки на территории России: Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года. На территории регионов действуют российские, а не украинские законы. Поэтому говорить о незаконности раскопок и присвоении ценностей нельзя.

Выдачей разрешений на проведение раскопок археологических памятников занимается Министерство культуры РФ после научной экспертизы РАН, которую проводит Институт археологии. Подробная инструкция о том, что нужно знать перед раскопками археологических предметов или иных культурных ценностей, указана на сайте прокуратуры города Севастополя.

Также на сайте Института археологии Крыма можно ознакомиться с итогами раскопок. Это говорит о том, что нет никакого сокрытия информации.

Украина не в первый раз распространяет фейк о музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Так в июле 2024 года в одном из Telegram-каналов появился пост, в котором утверждалось, что Россия уничтожает музей-заповедник «Херсонес Таврический» и строит на его территории «кабаки и пивнухи». В качестве основы для этой информации авторы публикации взяли пост, в котором указано, что на территории музейного комплекса будут кафе, рестораны, трапезные и дегустации вина. Об этом писала «Лента.ру».

В апреле 2025 года в украинских СМИ и Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что Россия якобы украла экспонаты из музея-заповедника «Каменная Могила» под Мелитополем и представляет их на выставке. Информация также была фейком.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в 2021 году отмечал, что на территории Крыма начнутся масштабные археологические раскопки в местах, где ранее научных исследований не проводилось, а артефакты доставались нелегальных копателям, сообщал ТАСС.

В 2025 году на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» проводил раскопки «черный археолог». Однако он действовал без разрешения, и местный суд вынес ему штраф за незаконные раскопки и изъятие артефактов.

Сообщение проукраинских медиа о том, что Россия якобы незаконно проводит раскопки на территории Крыма, не получило распространение в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».