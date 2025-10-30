Россия
19:25, 30 октября 2025Россия

В России ответили на заявления о ядерных испытаниях в США

Косачев: Заявления о ядерных испытаниях не вписываются в обязательства США
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Energy Department / AP

Решение американского президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний с юридической точки зрения не вписываются в обязательства США по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram.

Сенатор напомнил, что американская сторона не отзывала своей подписи под ДВЗЯИ, которая была поставлена в 1996 году. Он также обратил внимание на положение Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, согласно которому США, даже не ратифицировав Договор, «обязаны воздерживаться от действий, которые лишили бы договор объекта и цели». Кроме того, политик подчеркнул, что в 1992 году США вслед за СССР ввели мораторий на испытания ядерного оружия.

«Весь смысл действий американцев и их союзников по НАТО по развалу системы соглашений по контролю над вооружениями заключался в том, чтобы избавиться от ограничений, мешавших достигать односторонних преимуществ в военной сфере. Действовали они все последние годы нахраписто и самоуверенно, пребывая в иллюзии, что ответа не встретят. И вот — убедительный российский ответ под названиями "Орешник", "Буревестник" и "Посейдон"», — заключил Косачев, добавив, что Россия при этом соблюдает взятые на себя обязательства, в том числе по уже не действующим договорам.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он также заявил, что США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но в течение пяти лет Китай может их догнать.

