В США назвали сроки начала ядерных испытаний после слов Трампа

Кимбалл: США нужно не менее 36 месяцев для возобновления ядерных испытаний

Национальному управлению по ядерной безопасности США (NNSA) потребуется не менее 36 месяцев для того, чтобы вернуться к подземным локализованным ядерным испытаниям на бывшем полигоне в Неваде. С такой оценкой выступил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, передает РИА Новости.

Между тем, глава организации подчеркнул, что у Вашингтона нет «технических, военных или политических» оснований для возобновления взрывных испытаний ядерного оружия. Последняя подобная проверка проводилась на территории США в 1992 году, пояснил Кимбалл.

Ранее американский лидер Дональд Трамп распорядился в немедленном порядке начать проведение испытаний ядерного оружия «на равных» с другими странами. Соответствующее поручение глава Белого дома дал Министерству войны США.

Не так давно телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон может отстать на годы в вопросе разработки ядерного оружия на фоне шатдауна правительства. Временная приостановка его работы вынудила администрацию отправить большую часть сотрудников NNSA в отпуск за свой счет, что усложнило ситуацию.