Трамп приказал срочно испытать ядерное оружие. Как это отразится на отношениях России и США?

Трамп дал поручение Пентагону срочно начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп распорядился в немедленном порядке начать проведение испытаний ядерного оружия «на равных» с другими странами. По словам главы Белого дома, соответствующее поручение он дал Министерству войны (бывшее Министерство обороны — прим. «Ленты.ру»).

Трамп заявил, что на текущий момент Соединенные Штаты имеют в своем арсенале самый широкий выбор ядерного оружия, однако уже в течение пяти лет Китай может их опередить.

Я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях Дональд Трамп президент США

Трамп посчитал хорошей идею Путина по ДСНВ

Инициатива президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является хорошей идеей, отметил Трамп. 22 сентября российский лидер на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Москва со своей стороны готова добровольно соблюдать пункты договора после 5 февраля в случае, если американцы будут действовать аналогичным образом.

Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что у российской стороны в дальнейшем есть намерения провести анализ обстановки, на основе которой Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений в рамках ДСНВ. Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что Америка видит позитив в этом предложении президента России. По его словам, Москва ждет официального ответа Вашингтона на инициативу по ДСНВ. Глава дипведомства не исключил возможность проведения трехсторонних переговоров по стратегической стабильности в формате США — Россия — Китай, сказав, что администрация Трампа может проявлять беспокойство из-за партнерства Москвы и Пекина.

В «Буревестнике» усмотрели угрозу неприкосновенности США

Испытание новой отечественной крылатой ракеты «Буревестник» может привести к подрыву неприкосновенности континентальной части США, о чем рассказали аналитики. Они считают, что появление подобного оружия у России разрушает миф о национальной неуязвимости США и свидетельствует о том, что Вашингтон больше не может полагаться на противоракетную систему для предотвращения ядерных атак.

Тем временем авторы The Wall Street Journal назвали «Буревестник» потенциальной угрозой для создаваемой системы ПРО США «Золотой купол». На его разработку уйдет не менее десяти лет, уверяют эксперты в беседе с The Washington Post (WP). Проект может радикально изменить военную доктрину и привести к дальнейшей милитаризации космоса. Сет Моултон, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам от демократов, опасается, что «Золотой купол» окажется одной из самых опасных идей Трампа.

В МИД России заявили о невозможности диалога с США по ядерному вопросу

Диалог России и США о нераспространении ядерного оружия сейчас невозможен, считает заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков. По его словам, вопросы контроля над вооружениями зависят от нескольких факторов, в том числе и от украинского конфликта. В своем заявлении дипломат подчеркивал, что пока не наблюдает «никакой реальной возможности для того, чтобы Вашингтон и Москва начали профессиональный, реалистичный, нацеленный на достижение результата диалог» по вопросам нераспространения ядерных вооружений.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон может отстать на годы в вопросе разработки ядерного оружия на фоне шатдауна правительства. Как уточняется, из-за временной приостановки его работы большая часть сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) отправилась в отпуск за свой счет, что усложнило ситуацию.