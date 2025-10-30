В «Буревестнике» увидели угрозу неприкосновенности США

Asia Times: Испытание «Буревестника» угрожает подорвать неприкосновенность США

Испытание новой российской крылатой ракеты «Буревестник» может привести к подрыву неприкосновенности континентальной части США. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times.

«Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой сочетает в себе амбиции времен холодной войны и современное балансирование на грани войны», — говорится в статье. Автор материалы указал, что появление подобного оружия у России разрушает миф о национальной неуязвимости США и свидетельствует о том, что Соединенные Штаты больше не могут полагаться на противоракетную систему для предотвращения ядерных атак.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал преимущества «Буревестника». По его словам, реактор крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой можно запустить за «минуты и секунды».