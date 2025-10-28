В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

WSJ: Российский «Буревестник» обойдет систему ПРО США «Золотой купол»

Российская крылатая ракета «Буревестник» сможет обойти создаваемую США систему ПРО «Золотой купол». С таким мнением выступила газета The Wall Street Journal.

Журналисты назвали «Буревестник» потенциальной угрозой для «Золотого купола». Они напомнили, что американскую систему разрабатывают «для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет с траекторией гораздо выше, чем летающий низко "Буревестник"».

В статье утверждается, что преимущества «Буревестника» могут дать России «потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о проведении решающих испытаний «Буревестника». Он также поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.