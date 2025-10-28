Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:44, 28 октября 2025Наука и техника

В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

WSJ: Российский «Буревестник» обойдет систему ПРО США «Золотой купол»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Российская крылатая ракета «Буревестник» сможет обойти создаваемую США систему ПРО «Золотой купол». С таким мнением выступила газета The Wall Street Journal.

Журналисты назвали «Буревестник» потенциальной угрозой для «Золотого купола». Они напомнили, что американскую систему разрабатывают «для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет с траекторией гораздо выше, чем летающий низко "Буревестник"».

В статье утверждается, что преимущества «Буревестника» могут дать России «потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о проведении решающих испытаний «Буревестника». Он также поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

    Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

    Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

    В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

    В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

    На Украине начали продавать шоколад с личинками

    В Минобороны отчитались о сбитых над российскими регионами беспилотниках

    В России оценили идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости