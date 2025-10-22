В МИД России заявили о невозможности диалога с США по одному вопросу

Диалог России и США по нераспространению ядерного оружия в настоящее время невозможен. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Для нас это знак, насколько малы шансы на какое-либо двустороннее сотрудничество с США по вопросам нераспространения в данный момент», — отметил Рябков.

По словам замглавы МИД, вопросы контроля над вооружениями зависят от других факторов, в том числе от украинского конфликта. Рябков подчеркнул, что он не наблюдает «никакой реальной возможности для того, чтобы Вашингтон и Москва начали профессиональный, реалистичный, нацеленный на достижение результата диалог» по вопросам нераспространения ядерных вооружений.

Ранее Рябков заявил, что агрессивная политика стран НАТО вынуждает Россию принимать компенсирующие военно-технические меры.