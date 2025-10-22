Мир
17:30, 22 октября 2025

В МИД России назвали риски ядерной эскалации с НАТО

Рябков: Агрессивная политика НАТО вынуждает Россию принимать компенсирующие меры
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mauro Pimentel / Reuters

Агрессивная политика стран Североатлантического альянс вынуждает Россию принимать компенсирующие военно-технические меры. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Изложенное не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над таким оружием, но и вынуждает другие страны, включая Россию, принимать компенсирующие военно-технические меры», — указал дипломат.

Рябков также назвал политику стран НАТО «враждебной», отметив, что из-за нее может произойти «лобовое столкновение ядерных держав». Также одним из негативных факторов он назвал развитие схем и средств так называемых совместных ядерных миссий военного блока, которые включают расширение географии ядерного американского присутствия в Европе.

13 октября НАТО начала проводить ежегодные военные учения Steadfast Noon с имитацией использования ядерного оружия. По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, учения являются «важной демонстрацией» ядерного сдерживающего потенциала и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что блок «может и будет защищать всех союзников».

