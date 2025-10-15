Лавров раскрыл реакцию США на одно предложение Путина

Лавров: США видят позитив в предложении Путина по ДСНВ

США видят позитив в предложении президента России Владимира Путина по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «КоммерсантЪ», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Говорили с профессионалами по линии Госдепартамента, по линии Совета национальной безопасности. Они видят в этом позитив», — подчеркнул глава МИД России.

Он рассказал об ожидании Москвой официального ответа Вашингтона на инициативу по ДСНВ и упомянул возможность проведения трехсторонних переговоров по стратегической стабильности США — Россия — Китай. При этом дипломат отметил, что администрация президента США Дональда Трампа может проявлять беспокойство из-за партнерства Москвы и Пекина.

Ранее Трамп счел хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ. 22 сентября президент России в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля, если США будут действовать аналогичным образом.