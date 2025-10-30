Дэвис: Потеря Красноармейска станет моральным уничтожением для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в панике из-за невозможности удержать линию фронта. Такое мнение выразил подполковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис.

«Здесь мы подходим к точке, где может случиться буквальный обвал фронта. (...) Я думаю, украинская сторона в панике именно по этой причине», — высказался он.

Как утверждает Дэвис, в ВСУ осознают, что им не хватит личного состава, чтобы удержать линию фронта где бы то ни было. «Если украинская сторона резко потеряет Покровск (украинское название Красноармейска — прим. «Ленты.ру») и Мирноград (украинское название Димитрова — прим. «Ленты.ру»), это будет огромный удар по настрою, это будет моральное уничтожение украинской стороны и на других участках фронта», — резюмировал эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход сделала признание о том, что ВСУ неспособны противостоять окружению российскими военными в Красноармейске. Она отметила, что в украинских войсках практически закончились боеспособные подразделения, а насильственная мобилизация не приносит ожидаемых результатов.