Интернет и СМИ
08:17, 30 октября 2025

Журналист сообщил о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Segar / Pool / Reuters

В последние годы особое влияние в окружении президента США Дональда Трампа получил 43-летний юрист Борис Эпштейн, родившийся в Москве. Об этом заявил корреспондент ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», передает РБК.

Как указал журналист, выходец из СССР не отвернулся от Трампа после его поражения на выборах 2020 года. Вместо этого он помогал ему вернуться в Белый дом. Кроме того, именно Эпштейн сопровождал Трампа в залах суда, когда тот стал первым в истории экс-лидером страны, против которого выдвинули обвинения. Карл отметил, что Эпштейн не был главным защитником, однако подбирал «армию юристов» и осуществлял координацию правозащитников.

Ранее стало известно, что Бориса Эпштейна отстранили от участия в ряде встреч переходной команды Трампа. По данным Wall Street Journal (WSJ), Эпштейна обвинили в том, что он поддерживал определенных кандидатов или предлагал порекомендовать Трампу кандидатуру за деньги. Было проведено расследование, сам юрист отвергал обвинения. По итогам Эпштейн не вошел в официальную структуру Белого дома, однако стал внешним советником американского лидера.

Известно, что Борис Эпштейн родился в Москве в 1982 году, а в 1993-м эмигрировал в Соединенные Штаты.

