Сексолог оценила опасность использования вибраторов в грозу

Психолог-сексолог Центра семейного образования Secrets Алина Михайлова оценила безопасность использования вибраторов и других секс-игрушек в грозу и ненастье. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

«Гроза — явление атмосферное, а не интимное, так что сама по себе она не делает вибратор опасным. Современные игрушки чаще всего работают от батареек или встроенного аккумулятора, и никакая молния через них к вам "не пробьется"», — рассказала Михайлова.

Однако, по ее словам, в этом вопросе есть важный нюанс: проблем не возникнет, только если человек пользуется качественным и сертифицированным гаджетом. Если же речь идет о дешевом устройстве сомнительного производства, которое еще и работает от сети, его использование сопряжено с рисками для здоровья в любую погоду, предупредила сексолог.

Ранее специалистка по кибербезопасности Эмили Конвей заявила, что у секс-игрушек есть неочевидная опасность. По ее словам, умные гаджеты, будь то фаллоимитатор со встроенным искусственным интеллектом или вибраторы, управляющиеся с помощью мобильного приложения, могут быть скомпрометированы.