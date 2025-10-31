Ценности
Бывшая избранница российского миллиардера показала фигуру в бикини

Экс-избранница миллиардера Лебедева Елена Перминова показала фигуру в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя экс-избранница предпринимателя предстала на размещенном снимке с новым возлюбленным, манекенщиком Тарасом Романовым, и сыном.

При этом звезда продемонстрировала тело в черном бикини с белой окантовкой. В то же время она заплела светлые волосы в косу.

Ранее в октябре бывшая избранница российского миллиардера распахнула надетую на голое тело куртку на фото. Елена Перминова позировала перед камерой, сидя на корточках у дивана.

