Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 24 октября 2025Ценности

Бывшая избранница российского миллиардера распахнула надетую на голое тело куртку на фото

Экс-избранница миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя экс-избранница предпринимателя предстала перед камерой, сидя на корточках у дивана. Она позировала в надетой на голое тело байкерской куртке бренда Jaded London из кожи черного цвета. При этом знаменитость распахнула данный предмет гардероба, показав часть обнаженной груди.

Материалы по теме:
Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?
Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?
22 апреля 2025
Известная российская модель порвала с миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?
Известная российская модель порвала с миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?
24 марта 2025

Также манекенщица надела черные легинсы со штрипками, шлепанцы на высоких каблуках и солнцезащитные очки и распустила гладко уложенные волосы.

В октябре 25-летняя модель Валерия Лазник родом из Луганска показала откровенные фото со свадьбы с 49-летним российским миллиардером Василием Клюкиным.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Основатель «Агаты Кристи» назвал причины распада группы

    Россиянам напомнили о досрочном получении пенсии в ноябре

    Российскому многодетному депутату пообещали штраф за совет жене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости