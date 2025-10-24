Бывшая избранница российского миллиардера распахнула надетую на голое тело куртку на фото

Экс-избранница миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в откровенном виде

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

39-летняя экс-избранница предпринимателя предстала перед камерой, сидя на корточках у дивана. Она позировала в надетой на голое тело байкерской куртке бренда Jaded London из кожи черного цвета. При этом знаменитость распахнула данный предмет гардероба, показав часть обнаженной груди.

Также манекенщица надела черные легинсы со штрипками, шлепанцы на высоких каблуках и солнцезащитные очки и распустила гладко уложенные волосы.

