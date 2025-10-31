Депутат из Приднестровья рассказал о гниющих в Молдавии фруктах

Депутат ПМР Сафонов: В Молдавии гниют фрукты из-за потери рынка сбыта в России

В Молдавии из-за потери рынка сбыта в России гниют фрукты и уничтожаются сады. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

По его словам, рынок сбыта в России поглощал до ста процентов сельскохозяйственной продукции. После прекращения поставок в РФ перед производителями встал вопрос поиска альтернативы.

«Европа делает по-другому, она дает маленькие квоты, исходя из этого многие продукты гниют. Либо просто-напросто идет "вырубание" деревьев, которые дают плоды. Или сокращаются посевные площади, если речь идет о зерновых», — подчеркнул Сафонов.

Депутат подчеркнул, что в Молдавии нет организаций, которые защищают интересы фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции. Сафонов добавил, что в дальнейшем стоит ждать ухудшения ситуации.

Ранее депутат Раду Мариан заявил, что решения, которые готовится принять правящая партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) могут на первый взгляд показаться непопулярными.