Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:03, 30 октября 2025Бывший СССР

Партия Санду анонсировала «непопулярные решения»

Депутат Мариан: Решения правящей партии могут показаться непопулярными
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Решения, которые готовится принять правящая партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) могут на первый взгляд показаться непопулярными. Такое заявление сделал депутат Раду Мариан, передает Telegram-канал NewsMaker.md.

Он анонсировал, что партия планирует увеличить финансирование отдельных государственных учреждений. Также планируется административно-территориальная реформа.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) по итогам выборов смогла сохранить большинство мест в парламенте.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с выборами и заявила, что двери в Европейский союз для страны открыты.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости