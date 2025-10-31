Гид получил по голове стулом от работников отеля из-за выставленного счета и не выжил

Гид получил по голове стулом от работников отеля из-за спора по поводу выставленного счета и не выжил. Об этом сообщает The Times of India.

Гид по имени Вислават Шанкар регулярно сопровождал туристов в городе Хайдарабад. По данным полиции, 21 октября он забронировал 22 номера в местном отеле для группы путешественников из Гуджарата. При выезде на ресепшене разгорелась ссора. Сообщалось, что Шанкар заплатил на 600 евро меньше, чем было заявлено в счете.

Тогда, предположительно, четыре сотрудника отеля напали на него. Один из них ударил гида по голове стулом и причинил тяжелые травмы. Шанкару оказали первую помощь в больнице, после чего мужчина вернулся домой. Однако позже, 26 октября, он упал без сознания. После повторной госпитализации врачи сообщили, что гид не выжил от полученных травм.

