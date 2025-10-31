Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 31 октября 2025Путешествия

Гид получил по голове стулом от работников отеля из-за выставленного счета и не выжил

The TImes of India: Гид получил по голове стулом от работников отеля и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: freepik / Freepik

Гид получил по голове стулом от работников отеля из-за спора по поводу выставленного счета и не выжил. Об этом сообщает The Times of India.

Гид по имени Вислават Шанкар регулярно сопровождал туристов в городе Хайдарабад. По данным полиции, 21 октября он забронировал 22 номера в местном отеле для группы путешественников из Гуджарата. При выезде на ресепшене разгорелась ссора. Сообщалось, что Шанкар заплатил на 600 евро меньше, чем было заявлено в счете.

Материалы по теме:
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
7 февраля 2024
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

Тогда, предположительно, четыре сотрудника отеля напали на него. Один из них ударил гида по голове стулом и причинил тяжелые травмы. Шанкару оказали первую помощь в больнице, после чего мужчина вернулся домой. Однако позже, 26 октября, он упал без сознания. После повторной госпитализации врачи сообщили, что гид не выжил от полученных травм.

В августе в Италии у гида случился сердечный приступ во время экскурсии из-за аномальной жары. Медикам не удалось ее реанимировать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Названы самые популярные смартфоны в мире

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости